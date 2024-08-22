У Минветеранов назвали среднюю зарплату специалистов по сопровождению ветеранов: когда их будут набирать

Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, передает "Интерфакс-Украина".

"Заработная плата начисляется в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов. Специалист по сопровождению ветеранов может иметь 11-14 разряда (специалист по сопровождению - 11 разряд, специалист по сопровождению II категории - 12 разряд, специалист по сопровождению I категории - 13 разряд, - 14 разряд)", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что, кроме основной зарплаты, специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада, размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб.

Реклама:

Таким образом, средняя заработная плата специалиста по сопровождению составит 17860 грн.

Согласно сообщению, первый отбор специалистов пройдет ориентировочно в конце сентября 2024 года. На первом этапе планируется набрать до 3 тыс. человек, в общей сложности - 11 300 специалистов по сопровождению по всей Украине.

В Минветеранов рассказали, что каждый специалист по сопровождению будет прорабатывать 35 кейсов (случаев). В один кейс входит ветеран и члены их семей (жена/муж, дети, родители). Приблизительно это до 100 человек.

Реклама: