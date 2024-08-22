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Правительство будет искать альтернативные решения без давления на "белый" бизнес - Зеленский

Четверг, 22 августа 2024, 09:00 - Виктор Волокита

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с членами правительства и народными депутатами согласована необходимость принятия конкретных решений для поддержки экономики, сохранения рабочих мест и детенизации.

Об этом заявил Зеленский в своем видеообращении в среду вечером. 

"Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые надо принять для поддержки наших Сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и дать украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что также важны "выводы после встреч с предпринимателями в областях". 

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По его словам, правительство предоставит все детали после того, как будут подготовлены соответствующие проекты решений.

"Но уже можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на "белый" бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним:

Дефицит бюджета составляет 500 млрд гривен: если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Верховная Рада не будет голосовать за законопроект с повышением ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.

Экономическая правда.

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