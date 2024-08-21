Венгрия нашла, как обеспечить себя нефтью, несмотря на проблемы с транзитом через Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на фоне трудностей с получением нефти и газа из России заявил, что страна завершает переговоры об обеспечении себя нефтью после того, как осложнился транзит нефти российского "Лукойла" через Украину.

Об этом он сказал журналистам после заседания венгерского правительства в среду, 21 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство МТИ.

Сийярто в очередной раз пожаловался на то, что Европейский Союз не хочет помочь Венгрии решить проблему с транзитом нефти "Лукойла" через Украину, которая "нарушила Соглашение об ассоциации".

"Поэтому сейчас полным ходом идут переговоры по обеспечению сбалансированных поставок нефти для Венгрии в долгосрочной перспективе, несмотря на украинские меры и на то, что Европейская комиссия нам не помогает", – добавил он.

Реклама:

Глава венгерского МИД говорит, что эти переговоры "уже приближаются к финишной прямой", поэтому "мы можем гарантировать поставки нефти в Венгрию в долгосрочной перспективе, несмотря на меры и халатность Киева и Брюсселя".

Также Сийярто заверил, что с поставками газа – тоже преимущественно из России – в Венгрию нет никаких проблем, несмотря на боевые действия в Курской области, где расположена газораспределительная станция "Суджа".

"Энергоснабжение Венгрии обеспечено, несмотря на все вызовы, о которых вы хорошо знаете", – подытожил венгерский министр.

Реклама:

Напомним, в прошлом месяце Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла". Причиной стали санкции, введенные Киевом против этой российской компании.

Хотя Будапешт утверждал, что решение Украины нарушает Соглашение об ассоциации, с этим не согласились в ЕС. Кроме того, Брюссель не увидел признаков того, что остановка транзита нефти "Лукойла" подорвала энергетическую безопасность Венгрии и Словакии.

Читайте также: Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.