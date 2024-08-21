Таможенники ускорят досмотры на границе с Европой новыми рентген-сканерами

Украинские таможенники на 12 пунктах пропуска на границе с европейскими странами начнут применять ручные системы для выявления посторонних вложений в транспортных средствах.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

На 12 пунктах пропуска на украинской границе будут распределены 20 портативных рентгеновских аппаратов с обратным рассеиванием, 10 из которых уже доставлены в Гостаможслужбу.

Как говорится в сообщении, ожидается, что применение портативных сканеров ускорит процедуру осмотра и проверки транспортных средств, и даст возможность предупредить перемещение запрещенных веществ через государственную границу.

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Гостаможня получила портативные сканеры при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).