Таможенники ускорят досмотры на границе с Европой новыми рентген-сканерами
Среда, 21 августа 2024, 17:07 -
Украинские таможенники на 12 пунктах пропуска на границе с европейскими странами начнут применять ручные системы для выявления посторонних вложений в транспортных средствах.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
На 12 пунктах пропуска на украинской границе будут распределены 20 портативных рентгеновских аппаратов с обратным рассеиванием, 10 из которых уже доставлены в Гостаможслужбу.
Как говорится в сообщении, ожидается, что применение портативных сканеров ускорит процедуру осмотра и проверки транспортных средств, и даст возможность предупредить перемещение запрещенных веществ через государственную границу.
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Гостаможня получила портативные сканеры при содействии Агентства США по международному развитию (USAID).
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