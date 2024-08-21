Кабмин одобрил механизм минимально допустимых экспортных цен: перечень агротоваров

Кабинет министров принял постановление об утверждении минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Согласно постановлению, Минагрополитики будет определять минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды товаров с учетом условий поставок в соответствии с Международными правилами толкования коммерческих терминов. Такие цены будут устанавливаться в долларах США за килограмм.

Так, механизм будет касаться 15 сельскохозяйственных товаров: пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и других. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Реклама:

Минагрополитики определяет минимально допустимые экспортные цены каждого вида товара с учетом условий поставок и ежемесячно до 10 числа, а если такой день приходится на выходной - на следующий за ним рабочий день, обеспечивает их утверждение приказом.

Минимально допустимые экспортные цены размещаются на официальном сайте министерства не позднее следующего рабочего дня после принятия приказа. Они будут применяться на следующий день после размещения на сайте Минагрополитики.

Согласно постановлению, запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.

Ожидается, что постановление минимизирует возможности для злоупотреблений при осуществлении внешнеэкономических операций по экспорту отдельных видов сельскохозяйственной продукции

Реклама:

Постановление вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Экономическая правда.