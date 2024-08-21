Суд отменил сомнительную сделку о ремонте дороги за 390 млн в Донецкой области

Госаудитслужба во время мониторинга процедуры закупки работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения "Т-05-09 Великая Новоселка - Амвросиевка" выявила нарушения законодательства.

Об этом сообщает Госаудитслужба.

Согласно сообщению, заказчик, Служба автомобильных дорог в Донецкой области, не отклонил предложения участников, которые не соответствовали требованиям тендерной документации в части подтверждения квалификационных критериев.

Зато, при отсутствии законных оснований, разместил сообщение с требованием об устранении несоответствий и заключил договор подряда с одним из участников на сумму 390 млн гривен.

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Не согласившись с выводом аудиторов, САД в Донецкой области обратился в Донецкий окружной административный суд. Однако суд отказал истцу.

Обоснованность вывода аудиторов была также подтверждена Первым апелляционным административным судом при рассмотрении апелляционной жалобы объекта контроля.

"Точку в этом деле поставил Верховный Суд. После чего во исполнение требований аудиторов Служба автомобильных дорог в Донецкой области прекратила обязательства по договору в одностороннем порядке", - сообщили аудиторы.

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Издание "Вчасно" отмечает, что иск в Хозяйственный суд о признании договора на ремонт дороги стоимостью 390 млн грн недействительным подавала Донецкая областная прокуратура.

Ремонт автодороги "Великая Новоселка - Амвросиевка" в 2021 году заказала Служба восстановления и развития инфраструктуры у турецкой фирмы "Онур".

Правоохранительные органы установили, что предложение выбранного подрядчика должно было быть отклонено, а работы должны были выполняться в населенных пунктах, которые оккупировали еще в марте 2022 года.