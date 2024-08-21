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Победитель аукциона покупает имущество института в центре Тернополя за 30 миллионов

Среда, 21 августа 2024, 16:03 - Виктор Волокита
 

20 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Тернопольский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства". 

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества. 

За право собственности на актив соревновались 14 инвесторов, цена выросла в 9,3 раза: со стартовых - 3,06 млн грн до победных - 28,48 млн грн.  

А с НДС победитель заплатит более 34 млн грн. 

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В собственность нового инвестора перейдет единый имущественный комплекс, который расположен в центральной части Тернополя. 

Он включает инженерно-лабораторный корпус, гараж кирпичный и гараж металлический. Общая площадь недвижимости составляет 2 695 м². 

Кроме того есть оборудование, мебель и инвентарь. Также в составе объекта приватизации четыре транспортных средства. 

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Как свидетельствуют свидетельствуют данные Prozorro.Продажи, победитель аукциона - Сергей Ахременко.

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация
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