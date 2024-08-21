Победитель аукциона покупает имущество института в центре Тернополя за 30 миллионов
20 августа состоялся онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия "Тернопольский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства".
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.
За право собственности на актив соревновались 14 инвесторов, цена выросла в 9,3 раза: со стартовых - 3,06 млн грн до победных - 28,48 млн грн.
А с НДС победитель заплатит более 34 млн грн.
В собственность нового инвестора перейдет единый имущественный комплекс, который расположен в центральной части Тернополя.
Он включает инженерно-лабораторный корпус, гараж кирпичный и гараж металлический. Общая площадь недвижимости составляет 2 695 м².
Кроме того есть оборудование, мебель и инвентарь. Также в составе объекта приватизации четыре транспортных средства.
Как свидетельствуют свидетельствуют данные Prozorro.Продажи, победитель аукциона - Сергей Ахременко.
Экономическая правда