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Энергетики немного подвинули время действия графиков отключений в среду

Среда, 21 августа 2024, 15:42 - Алексей Артемчук

Отключения света начнутся на 30 мин раньше.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

С 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применять две очереди.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

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Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Читайте также: Графики возвращаются: почему снова начали выключать свет и сколько это продлится?

Напомним:

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Ранее сообщалось, что в среду 21 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Экономическая правда.

электроэнергия Укрэнерго
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