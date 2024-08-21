Энергетики немного подвинули время действия графиков отключений в среду

Отключения света начнутся на 30 мин раньше.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

С 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 будут применять две очереди.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

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Напомним:

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Ранее сообщалось, что в среду 21 августа графики отключения света будут применять с 16:00 до 24:00.

Экономическая правда.