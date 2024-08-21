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Энергетики с начала большой войны получили 1370 грузов гуманитарной помощи - Галущенко

Среда, 21 августа 2024, 15:29 - Артур Крыжный

С начала полномасштабной войны 36 стран мира передали 1,37 тыс. грузов гуманитарной помощи для украинских энергетиков.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Минэнерго.

"С марта 2022 года в Украину поступило 1370 грузов общим весом около 18 200 тонн от 36 стран мира. Мы искренне благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку Украины и ее энергетического сектора", - сказал Галущенко.

Ожидается, что в ближайшее время в Украину поступит еще 251 груз помощи для энергетиков.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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