Минобороны допустило в войска 20 образцов автотехники для габаритных грузов

Оборонное ведомство кодифицировало около 20 образцов автотехники для перевозки крупнотоннажных и габаритных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С начала широкомасштабного вторжения РФ для нужд подразделений Вооруженных сил Украины Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации около двух десятков образцов специализированной автомобильной техники и транспортных средств, предназначенных для перевозки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов.

Автопарк специализированной техники ВСУ усилили тяжеловозные транспортные полуприцепы (так называемые "тралы"), седельные и обычные автотягачи производства известных автомобильных концернов США, Европы, Азии. А также - продукция отечественных предприятий.

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Сообщается, что седельные автотягачи и тяжелые прицепы нужны для обеспечения транспортировки различных видов вооружения и боевой техники: танков, самоходных артиллерийских установок, боевых бронированных машин, других габаритных грузов военного назначения и тому подобное.

Использование специальной автотехники для перевозки крупногабаритных грузов позволяет войскам в случае необходимости оперативно перемещать бронетехнику и другое тяжелое оборудование из одной точки в другую. Такой способ логистики позволяет, в частности, экономить ценный собственный моторесурс тяжелой бронетехники. Кроме того, тяжеловозная автотехника обеспечивает надежную доставку поврежденной "брони" на ремонтные базы.

В сообщении напоминают, что производители и разработчики образцов ВВТ с дополнительными вопросами относительно процесса кодификации изделий могут обращаться на электронную почту: mdalc@mil.ua

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Напомним:

Агентство оборонных закупок подписало контракты на поставку более 350 000 дронов на 30 миллиардов.

В Министерстве обороны допустили к поставке для ВСУ шведский бронетранспортер PbV 302.