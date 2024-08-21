Гранты до 20 тыс евро на поддержку бизнеса могут получить ВПЛ и общины в 3-х областях
Поддержку на 20 миллионов евро смогут получить внутренне перемещенные лица, украинцы, которые вернулись домой, а также принимающие общины Сумской, Черниговской и Киевской областей.
Об этом сообщает Министерство экономики.
В частности, в рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:
150 грантов до 7 000 евро для микропредприятий;
90 грантов до 20 000 евро для малых предприятий;
45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.
Кроме того, 4 экономические кластеры получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.
Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, которые вернулись домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство - 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.
В министерстве также сообщили, что поддержка предоставляется в рамках проекта "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта", который реализуется при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).