Гранты до 20 тыс евро на поддержку бизнеса могут получить ВПЛ и общины в 3-х областях

Поддержку на 20 миллионов евро смогут получить внутренне перемещенные лица, украинцы, которые вернулись домой, а также принимающие общины Сумской, Черниговской и Киевской областей.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В частности, в рамках проекта планируется предоставление грантов на перезапуск и поддержку бизнеса Сумской, Черниговской и Киевской областей:

150 грантов до 7 000 евро для микропредприятий;

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90 грантов до 20 000 евро для малых предприятий;

45 грантов до 15 000 евро для микропредприятий на стартапы.

Кроме того, 4 экономические кластеры получат гранты до 80 000 евро для повышения конкурентоспособности своей продукции, стимулирования экспорта, содействия экономическому развитию области.

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Также в рамках проекта предусмотрено оказание поддержки ВПЛ и украинцам, которые вернулись домой, молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей в обучении для повышения профессионального уровня и увеличения их шансов на трудоустройство - 500 человек получат ваучеры на сумму до 1 000 евро на образовательные/профессиональные курсы повышения квалификации.

В министерстве также сообщили, что поддержка предоставляется в рамках проекта "Жизнеспособность+: Экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от конфликта", который реализуется при финансировании Немецкого банка развития (KfW) от имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).