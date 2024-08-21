НКРЭКУ продолжила тестирование раскрытия инсайдерской информации
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила тестовый режим раскрытия участниками оптового энергетического рынка инсайдерской информации на ее платформах.
Соответствующее решение принято на заседании регулятора, передает "Интерфакс-Украина".
Тестовый режим продлен на период действия военного положения и в течение 30 дней после его прекращения.
Согласно ему, внесены изменения в постановление НКРЭКУ от 27 марта 2024 года №614 "Об утверждении Требований по обеспечению добропорядочности и прозрачности на оптовом энергетическом рынке" (требования REMIT), которое предусматривало действие тестового режима в течение 60 дней от начала функционирования платформ инсайдерской информации.
В течение тестового режима раскрытия информации штрафные санкции за невыполнение главы 4 постановления №614 не применяются.
Согласно ему, обязательство по обнародованию инсайдерской информации считается выполненным участниками оптового энергорынка с момента размещения такой информации на платформах ее раскрытия.