Фармкомпания "Дарница" вышла на рынок Новой Зеландии

Фармацевтическая компания "Дарница" вышла на рынок Новой Зеландии с препаратом для лечения.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Дарница успешно зарегистрировала препарат в Новой Зеландии. Это лекарственное средство применяется для комплексного лечения сердечной и почечной недостаточности, заболеваний печени и артериальной гипертензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новая Зеландия - государство с очень жестким регулированием и высокими требованиями к качеству лекарственных средств и лекарства компании прошли процедуру регистрации.

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Экономическая правда.

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