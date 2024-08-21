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Фармкомпания "Дарница" вышла на рынок Новой Зеландии

Среда, 21 августа 2024, 14:26 - Артур Крыжный

Фармацевтическая компания "Дарница" вышла на рынок Новой Зеландии с препаратом для лечения.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Дарница успешно зарегистрировала препарат в Новой Зеландии. Это лекарственное средство применяется для комплексного лечения сердечной и почечной недостаточности, заболеваний печени и артериальной гипертензии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Новая Зеландия - государство с очень жестким регулированием и высокими требованиями к качеству лекарственных средств и лекарства компании прошли процедуру регистрации.

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Напомним:

Новая почта вышла на рынок 14 страны мира - Франции и открыла свое сотое отделение за рубежом - в курортном городе Ницца.

Экономическая правда.

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фармацевтика
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