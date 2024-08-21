ВАКС наказал за коррупцию налоговика и предпринимателя, который перечислит средства на дроны

21 августа 2024 года Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП, бывшим главным специалистом отдела проверок ГУ Государственной налоговой службы и частным предпринимателем.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Суд признал экс-налоговика и предпринимателя виновными в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды руководителю ГУ ГНС в Харьковской области за содействие в принятии решения об исключении общества из перечня плательщиков, которые соответствуют критериям рискованности, а также о регистрации остановленных налоговых накладных этого общества.

Согласно сообщению, бывшему главному специалисту назначено 5 лет лишения свободы. В то же время, суд освободил его от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 2 года.

Реклама:

Частному предпринимателю назначено 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также он в течение 15 дней с момента утверждения соглашения обязуется перечислить 100 тыс. грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - "Армия дронов".

Кроме того, экс-налоговик и предприниматель обязаны предоставлять правдивые и подробные обличительные показания относительно участия и роли других лиц в совершении преступления.