БЭБ направило в суд дело о завышении цен на электроэнергию в одной из областей

Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направило в суд дело о завышении цены на электроэнергию представителем энергоснабжающей компании и бывшим директором коммунального предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Следствие установило, что директор коммунального предприятия по результатам проведенного тендера, нарушая требования законодательства о публичных закупках, заключил договор с энергопоставщиком. В дальнейшем чиновник подписал акты за использованную электроэнергию по завышенной цене", - говорится в сообщении.

Таким образом подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, завладели 3,3 млн грн, которые были выделены из местного бюджета на закупку электроэнергии для освещения города.

Реклама:

Во время досудебного расследования энергоснабжающая компания возместила сумму нанесенного ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним:

Реклама:

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Полтавской обладминистрации проверили 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.

Экономическая правда.