БЭБ направило в суд дело о завышении цен на электроэнергию в одной из областей
Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направило в суд дело о завышении цены на электроэнергию представителем энергоснабжающей компании и бывшим директором коммунального предприятия.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
"Следствие установило, что директор коммунального предприятия по результатам проведенного тендера, нарушая требования законодательства о публичных закупках, заключил договор с энергопоставщиком. В дальнейшем чиновник подписал акты за использованную электроэнергию по завышенной цене", - говорится в сообщении.
Таким образом подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, завладели 3,3 млн грн, которые были выделены из местного бюджета на закупку электроэнергии для освещения города.
Во время досудебного расследования энергоснабжающая компания возместила сумму нанесенного ущерба.
Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Напомним:
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Полтавской обладминистрации проверили 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.
Экономическая правда.