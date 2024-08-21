Харьков получил от Японии спецтехнику для переработки отходов поврежденных домов
КП "Муниципальная компания обращения с отходами" (Харьков) получило полный комплект современной техники для работы с отходами разрушения от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.
Как говорится в сообщении, Харьков получил два измельчителя для переработки бетона, сито для получения необходимой фракции измельченного материала, а также погрузочную технику и оборудование для разборки и сортировки поврежденных зданий.
Использовать новое оборудование в городе планируют уже в сентябре.
Как отметили на предприятии, такая помощь позволит существенно уменьшить объемы накопленных отходов, которые образовались в результате вражеских обстрелов города с 2022 года.
Сейчас к переработке готовы почти 16 тыс. тонн таких отходов.
Напомним:
На Харьковщине в результате обстрела существенно пострадала энергетическая инфраструктура.