Харьков получил от Японии спецтехнику для переработки отходов поврежденных домов

КП "Муниципальная компания обращения с отходами" (Харьков) получило полный комплект современной техники для работы с отходами разрушения от Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

Как говорится в сообщении, Харьков получил два измельчителя для переработки бетона, сито для получения необходимой фракции измельченного материала, а также погрузочную технику и оборудование для разборки и сортировки поврежденных зданий.

Использовать новое оборудование в городе планируют уже в сентябре.

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Как отметили на предприятии, такая помощь позволит существенно уменьшить объемы накопленных отходов, которые образовались в результате вражеских обстрелов города с 2022 года.

Сейчас к переработке готовы почти 16 тыс. тонн таких отходов.

Напомним:

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На Харьковщине в результате обстрела существенно пострадала энергетическая инфраструктура.