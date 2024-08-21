В Кропивницком заработал офис "Сделано в Украине" для поддержки бизнеса: выделено 850 миллионов

В Кропивницком заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сообщается, что в этом офисе предприниматели могут получить информацию, консультации и помощь в оформлении документов, написании бизнес-планов, подаче документов на гранты и другие программы поддержки малого и микробизнеса.

"В этом году на программы поддержки бизнеса мы заложили в бюджет более 45 млрд грн. Это рекордная сумма за последние годы. Для Кировоградской области на этот год предусмотрели 850 млн грн. Наша цель как на региональном, так и общенациональном уровне - изменить структуру экономики и увеличить долю переработки, ведь в мире нет примеров успешных сырьевых государств", – сказала Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

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Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк отметила, что в Кировоградской области предприниматели уже получили 67 млн грн на реализацию микрогрантов на создание или развитие бизнеса, еще 12 млн грн грантовых средств получили участники боевых действий или их супруги.

"Мы продолжаем открывать офисы "Сделано в Украине" для малого и микробизнеса в разных регионах Украины. В вашей области таких планируется три - на базе Кропивницкого филиала областного центра занятости, а еще в Александрии и Новоукраинке", – подчеркнула Свириденко.

Напомним:

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Президент Украины Владимир Зеленский в Кропивницком обсудил с предпринимателями вопросы поддержки бизнеса со стороны государства, поблагодарил их за помощь государству и защитникам Украины.