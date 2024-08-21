Банки обновили курс валют: доллар и евро подорожали

Средний курс доллара к гривне в среду 21 августа в банках Украины увеличился на 5 копеек, евро - на 20 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 41,20 - 41,65 грн (курс на 20 августа - 41,10 - 41,60 грн);

Евро - 45,50 - 46,1 грн (курс на 20 августа - 45,25 - 45,90 грн).

На 11:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,39 - 41,47 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,70 - 45,90 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,95 - 41,60 грн;

Ощадбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,00 - 41,58 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,70 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,49 грн.

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Напомним:

Официальный курс доллара и евро вырастет в среду - доллар прибавит в цене 4 копейки, евро - 21.

Официальный курс доллара вырастет во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 9 копеек.