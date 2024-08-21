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Нацбанк ослабил официальный курс гривны к доллару и евро

Среда, 21 августа 2024, 10:56 - Алексей Артемчук

Официальный курс доллара и евро вырастет в среду - доллар прибавит в цене 4 копейки, евро - 21.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на 21 августа.

Официальные курсы на вторник установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,34 грн (41,30 грн по состоянию на 20 августа);
  • 1 евро - 45,81 грн (45,60 грн по состоянию на 20 августа).

Напомним:

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Официальный курс доллара вырастет во вторник - иностранная валюта прибавит в цене 9 копеек.

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