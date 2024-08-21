На Львовщине появится новый индустриальный парк

Новый индустриальный парк "Технологий и бизнеса" появится в Новояворовской территориальной общине на Львовщине.

Об этом сообщает Минэкономики.

Инициатором создания индустриального парка "Технологий и бизнеса" является Новояворовский городской совет. На развитие парка предполагается привлечь 210,5 млн грн инвестиций за счет участников-инвесторов, а на обустройство парка - 1,4 млн грн из местного бюджета.

"Парк "Технологий и бизнеса" на Львовщине создаст до 450 рабочих мест в перерабатывающей промышленности. В частности, это производство товаров с высокой добавленной стоимостью - компьютеры, электронная и оптическая продукция, электрическое оборудование", – отметил заместитель Министра экономики Виталий Киндратив.

Реклама:

Также в сообщении добавляют, что развитие индустриальных парков является частью экономической политики "Сделано в Украине", которая направлена на развитие именно украинского производителя

Отмечается, что в Украине зарегистрирован уже 91 индустриальный парк. В частности, в 2024 году это 23-й парк, который внесен в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Включение индустриального парка в Реестр дает право на государственное стимулирование, на которое в бюджете на 2024 год заложено 1 млрд грн. Речь идет о компенсации затрат на строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и расходов на подключение к электрическим сетям, налоговые и таможенные льготы и тому подобное.

Реклама:

Напомним:

В Украине появились два новых индустриальных парка - парк "Сокиряны Индастри ХАБ" на территории г. Сокиряны в Черновицкой области и парк "КИТ" на территории г. Бучи Киевской области.