Киевские власти призвали полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона
Вторник, 20 августа 2024, 17:31 -
Киевская городская государственная администрация призвала патрульную полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона через Днепр.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения.
"Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которым является этот мост", - говорится в сообщении.
Реклама:
Напомним:
Ранее городские власти обращались к Правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через р. Днепр во избежание аварийных ситуаций.
Экономическая правда
Реклама:
Реклама: