Киевские власти призвали полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона

Киевская городская государственная администрация призвала патрульную полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона через Днепр.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения.

"Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которым является этот мост", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее городские власти обращались к Правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через р. Днепр во избежание аварийных ситуаций.

Экономическая правда

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