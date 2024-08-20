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Киевские власти призвали полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона

Вторник, 20 августа 2024, 17:31 - Виктор Волокита

Киевская городская государственная администрация призвала патрульную полицию не пускать грузовики на аварийный мост Патона через Днепр.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как отмечают в Департаменте, движение грузовиков по мосту Патона запрещено для уменьшения давления на конструкции искусственного сооружения.

"Водители, которые нарушают этот запрет, вредят городской инфраструктуре и разрушают столичные стратегические объекты, которым является этот мост", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Ранее городские власти обращались к Правительству с требованием безотлагательно реставрировать мост Патона через р. Днепр во избежание аварийных ситуаций.

Экономическая правда

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Киев
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