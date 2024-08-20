Япония усиливает бизнес-связи с Украиной: откроется офис JETRO

Министерство экономики зарегистрировало представительство офиса Японской организации внешней торговли (JETRO) в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Открытие офиса JETRO в Киеве позволит углубить развитие партнерства и будет способствовать углублению делового сотрудничества между компаниями Украины и Японии.

"Открытие представительства JETRO в Украине является стратегическим шагом, результатом продуктивных переговоров с правительством Японии, и знаменует собой начало новой эры сотрудничества между нашими двумя странами", - прокомментировал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

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Япония планирует предоставить $188 млн на поддержку проектов экономического восстановления Украины, добавил замминистра. Среди приоритетов Украины - энергетика, ЖКХ, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса.

Создание офиса JETRO ускорит внедрение японских технологий в нашей стране и откроет новые рынки для продукции японских брендов, которая будет производиться в Украине.

Справочно

JETRO (Japan External Trade Organization) - Офис Японской организации внешней торговли, независимый административный орган под эгидой Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, созданный для содействия развитию торгово-экономического сотрудничества с другими странами мира.

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