Агентство Минобороны закупило беспилотников на 30 миллиардов, из них 95% - украинские
Агентство оборонных закупок подписало контракты на поставку более 350 000 дронов на 30 миллиардов.
Об этом сообщает Минобороны.
Агентство оборонных закупок Министерства обороны закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов на 30 млрд грн с начала 2024 года.
В сообщении добавляют, что практически все закупленные дроны (95%) - украинского производства.
Подписаны контракты на поставку более 350 000 дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага.
"Это свидетельствует о значительных достижениях развития национальных оборонных технологий и подтверждает высокое качество отечественной продукции", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
По словам директора Агентства Марины Безруковой, также законтрактовано уже более 1,6 млн боеприпасов к БпЛА у отечественных производителей.
Напомним:
Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.