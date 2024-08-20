Агентство Минобороны закупило беспилотников на 30 миллиардов, из них 95% - украинские

Агентство оборонных закупок подписало контракты на поставку более 350 000 дронов на 30 миллиардов.

Об этом сообщает Минобороны.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов на 30 млрд грн с начала 2024 года.

В сообщении добавляют, что практически все закупленные дроны (95%) - украинского производства.

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Подписаны контракты на поставку более 350 000 дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага.

"Это свидетельствует о значительных достижениях развития национальных оборонных технологий и подтверждает высокое качество отечественной продукции", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

По словам директора Агентства Марины Безруковой, также законтрактовано уже более 1,6 млн боеприпасов к БпЛА у отечественных производителей.

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Напомним:

Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.