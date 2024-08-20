Галущенко вызывают в Раду для доклада о борьбе с коррупцией в энергосекторе

Верховная Рада вызывает министра энергетики Германа Галущенко для доклада о борьбе с коррупцией в энергетическом секторе.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал решение безотлагательно вызвать на завтра министра энергетики Германа Галущенко с докладом о роли министерства в борьбе с коррупцией в энергетическом секторе", - написал депутат.

По его словам, поводом стали три подозрения НАБУ за месяц трем чиновникам из Минэнерго.

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Решение вызвать министра в парламент поддержали 270 народных депутатов.

Напомним:

12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов. Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен.

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12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики. По данным источников УП, Александра Хейла задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

Кабинет министров назначил Хейла заместителем министра энергетики Германа Галущенко 1 сентября 2023 года.

СБУ опубликовала новые доказательства по делу о полумиллионной взятке заместителю министра энергетики.

Экономическая правда