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Укр / Рус

Полтавские чиновники заказывают строительство укрытий на миллионы у подозрительного подрядчика

Вторник, 20 августа 2024, 16:01 - Виктор Волокита

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Полтавской обладминистрации проверили 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Управление капитального строительства Полтавского горисполкома объявило тендеры на строительство укрытия для городской гимназии, ремонт школьной столовой и реконструкцию тира в защитное сооружение для еще одной полтавской школы. 

В БЭБ установили, что компания-победитель всех трех тендеров фигурирует в нескольких уголовных производствах. 

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"Расследование одного из них осуществляется по факту присвоения и растраты бюджетных средств при выполнении аналогичных работ. Заказчиком вышеупомянутой публичной закупки является Управление капитального строительства горисполкома", - рассказали в пресс-службе. 

Сейчас аналитики территориального управления направили заказчику письмо о выявленных рисках и рекомендацией расторгнуть договоры. 

Напомним:

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В начале 2024 года по рекомендациям аналитиков ТУ БЭБ управление капитального строительства Полтавского городского совета разорвало рисковый договор с этой же компанией. Тогда на капитальный ремонт Полтавской ДЮСШ из местного бюджета планировали расходы 17,7 млн грн.

тендер БЭБ
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