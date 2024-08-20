Полтавские чиновники заказывают строительство укрытий на миллионы у подозрительного подрядчика

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Полтавской обладминистрации проверили 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Управление капитального строительства Полтавского горисполкома объявило тендеры на строительство укрытия для городской гимназии, ремонт школьной столовой и реконструкцию тира в защитное сооружение для еще одной полтавской школы.

В БЭБ установили, что компания-победитель всех трех тендеров фигурирует в нескольких уголовных производствах.

Реклама:

"Расследование одного из них осуществляется по факту присвоения и растраты бюджетных средств при выполнении аналогичных работ. Заказчиком вышеупомянутой публичной закупки является Управление капитального строительства горисполкома", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас аналитики территориального управления направили заказчику письмо о выявленных рисках и рекомендацией расторгнуть договоры.

Напомним:

Реклама:

В начале 2024 года по рекомендациям аналитиков ТУ БЭБ управление капитального строительства Полтавского городского совета разорвало рисковый договор с этой же компанией. Тогда на капитальный ремонт Полтавской ДЮСШ из местного бюджета планировали расходы 17,7 млн грн.