Пожар на промобъекте в Тернополе ликвидирован

Пожар на промышленном объекте в городе Тернополе, возникший в результате российского ракетного удара в ночь на вторник, ликвидирован в 14:40.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.

"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар.

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Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук тогда сообщила, что вредные вещества от возгорания попали в высокие слои атмосферы.

Напомним:

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.

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Экономическая правда.