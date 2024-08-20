Пожар на промобъекте в Тернополе ликвидирован
Вторник, 20 августа 2024, 15:46 -
Пожар на промышленном объекте в городе Тернополе, возникший в результате российского ракетного удара в ночь на вторник, ликвидирован в 14:40.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.
"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении.
Ранее, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар.
Реклама:
Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук тогда сообщила, что вредные вещества от возгорания попали в высокие слои атмосферы.
Напомним:
Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.
Реклама:
Экономическая правда.
Реклама: