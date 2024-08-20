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Пожар на промобъекте в Тернополе ликвидирован

Вторник, 20 августа 2024, 15:46 - Артур Крыжный

Пожар на промышленном объекте в городе Тернополе, возникший в результате российского ракетного удара в ночь на вторник, ликвидирован в 14:40.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской областной администрации.

"В 14:40 пожар на промышленном объекте в Тернополе ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее, во время ночной атаки российские оккупанты попали в промышленный объект в Тернопольской области, где начался пожар.

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Главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук тогда сообщила, что вредные вещества от возгорания попали в высокие слои атмосферы.

Напомним:

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.

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Экономическая правда.

предпринимательство промышленность война
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