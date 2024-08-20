Вакантность киевских ТРЦ сократилась до 15%: названы причины улучшений

Вакантность торгово-развлекательных центров в Киеве сократилась до 15,2% на конец первого полугодия 2024 года.

Об этом сообщает руководитель департамента юридического консалтинга UTG Константин Олейник, передает "Интерфакс-Украина".

Вакантность ТРЦ в Киеве сократилась с 16,3% в 2023 году до 15,2% на конец первого полугодия 2024 года

"В конце прошлого года де-факто пустовали около 21,4% площадей, из-за закрытия иностранных универмагов (IKEA, Inditex, H&M и других). Фактически вакантных было 16,3%. Благодаря открытию большинства иностранных операторов, разрыв вакантности с фактически закрытыми магазинами сократился", - сообщил Олейник.

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Эксперт отметил тренд снижения платежеспособного спроса населения. Продолжается рост расходов домохозяйств на услуги ЖКХ и оплату КП (по итогам 2023 года эта категория составила 18,8% и с ростом тарифов на электроэнергию наблюдается дальнейший рост), здравоохранение (4,7%), транспорт (4,8%), связь (4,3%), образование (3,6%).

Сообщается, что совокупно эти категории вымывают 36,1% из семейного бюджета. Пищевые продукты и алкоголь аккумулируют 43,4% расходов. Доля торговой сети (одежда и обувь, электроника, товары для дома, кафе и рестораны, развлечения, другие товары) в структуре расходов составляет лишь 16,0% на семью ($73,4 или 2 684,5 грн в месяц). Инфляция и стремительный рост цен приводят к сокращению индивидуальных накоплений (около 4,4% в 2023 году).

"Продовольственные супермаркеты превратились в одного из немногих операторов, способных генерировать устойчивую посещаемость и платить умеренно высокие ставки аренды (10-20 долл/кв. м в августе 2024 года), тогда как большинство универмагов, развлечений (кинотеатры, ДРЦ), фитнес-центров стремятся к минимальному фиксированному платежу (примерно 1 долл/1 кв. м) с доплатой РТО (до войны преобладали фиксированные платежи от 2 до 12 долл/кв. м), перекладывая риски на девелопера", - сообщил Олейник.

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Экономическая правда.