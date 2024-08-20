ООН будет перечислять дополнительные выплаты пенсионерам до конца года

Почти полмиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях Украины, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), программа будет действовать до конца года.

Об этом говорится в пресс-релизе ООН.

В сообщении отмечается, что благодаря щедрому финансированию Германии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, в течение последних 12 месяцев ВПП перечислила более 2 миллиардов гривен (48,5 миллионов долларов США) пенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством как зоны активных или возможных боевых действий.

Программа была запущена в августе 2023 года, чтобы оказывать денежную помощь уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия ниже 3 250 гривен.

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От ВПП пенсионеры получают ежемесячную доплату, равную разнице между их текущей пенсией и 3 250 гривен.

Программа будет действовать до конца года.

Напомним:

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По состоянию на 16 августа 2024 года на выплаты пенсий Пенсионным фондом направлено 44,2 миллиарда гривен.

Экономическая правда