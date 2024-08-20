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ООН будет перечислять дополнительные выплаты пенсионерам до конца года

Вторник, 20 августа 2024, 14:55 - Виктор Волокита

Почти полмиллиона пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях Украины, получили денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), программа будет действовать до конца года. 

Об этом говорится в пресс-релизе ООН. 

В сообщении отмечается, что благодаря щедрому финансированию Германии, Европейского Союза, Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии и частных доноров, в течение последних 12 месяцев ВПП перечислила более 2 миллиардов гривен (48,5 миллионов долларов США) пенсионерам, проживающим на территориях, определенных правительством как зоны активных или возможных боевых действий. 

Программа была запущена в августе 2023 года, чтобы оказывать денежную помощь уязвимым пенсионерам, чья ежемесячная пенсия ниже 3 250 гривен. 

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От ВПП пенсионеры получают ежемесячную доплату, равную разнице между их текущей пенсией и 3 250 гривен. 

Программа будет действовать до конца года. 

Напомним: 

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По состоянию на 16 августа 2024 года на выплаты пенсий Пенсионным фондом направлено 44,2 миллиарда гривен.

Экономическая правда

пенсии ООН
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