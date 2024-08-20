Кабмин утвердил механизм минимальных цен на зерно: бизнес протестует

Кабинет министров 20 августа утвердил порядок установления минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров. Этот механизм придумали для борьбы с черным экспортом.

Об этом сообщает представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство Украины сделало последний шаг для установления минимально допустимых экспортных цен на сельхозтовары. Украинские аграрии выступают категорически против предложенного механизма.

Сообщается, что минимальные экспортные цены будет устанавливать Минагрополитики в долларах США за килограмм.

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Он предусматривает запрет на экспорт по договорам на поставку пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, сои, рапса и некоторых других сельскохозяйственных товаров, в которых контрактные цены ниже минимально допустимых.

Минимальные цены будут рассчитывать от официальных таможенных данных за предыдущий месяц.

"Введение минимальных экспортных цен поставит под риск половину украинского экспорта", – говорится в заявлении Украинской зерновой ассоциации.

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Ассоциация считает, что новый механизм фактически уничтожит систему форвардных контрактов и лишит аграрные предприятия банковских кредитов, которые обеспечены этими контрактами.

Напомним:

Украина по состоянию на 12 августа с начала 2024-2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 4,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.