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Цена золота впервые превысили отметку в 2550 долларов за унцию

Вторник, 20 августа 2024, 13:59 - Алексей Артемчук

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку 2550 долл за унцию. 

Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость декабрьского контракта на золото на товарной бирже Чикаго на торгах выросла на 0,4%, поднявшись до 2552 долл за унцию.

Сообщается, что стоимость золота с начала года выросла более чем на 20% на фоне растущего у инвесторов оптимизма относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

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В сообщении добавляют, на основании анализа фьючерсов можно сделать вывод, что рынок с вероятностью в 75,5% ожидает снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС с текущих 5,25-5,5% до 5-5,25% годовых. Вероятность снижения ставки до 4,75-5% оценивается в 24,5%.

Стоимость золота подталкивают вверх и крупные закупки металла центральными банками.

Отмечается, что, кроме того, спрос на золото как на защитный актив повысился из-за роста геополитических рисков, включая напряженность на Ближнем Востоке.

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Напомним:

Цены на золото идут вверх, оставаясь вблизи рекордных максимумов - поддержку драгоценному металлу оказывают надежды на снижение ставки в США и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке.

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