Газпром расширяет стратегическое партнерство с Азербайджаном
Газпром сообщил "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с азербайджанским SOCAR.
Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.
Российский монополист Газпром сообщил о достижении договоренности "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.
Заявление прозвучало на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. В состав российской делегации вошли, в частности, представители Газпрома во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером.
На сайте SOCAR на данный момент сообщений о договоренностях с Газпромом нет.
По словам Миллера, которого цитирует пресс-служба Газпрома, речь идет, в частности, о проекте "Север-Юг" и подписании в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества между российской и азербайджанской компаниями.
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Напомним:
Седьмая европейская страна начала покупать азербайджанский газ у Азербайджанской государственная нефтяная компания SOCAR.