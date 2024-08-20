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Газпром расширяет стратегическое партнерство с Азербайджаном

Вторник, 20 августа 2024, 13:25 - Алексей Артемчук
 
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Газпром сообщил "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с азербайджанским SOCAR.

Об этом сообщает пресс-служба Газпрома.

Российский монополист Газпром сообщил о достижении договоренности "о расширении разнопланового стратегического партнерства" с государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR.

Заявление прозвучало на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Азербайджан. В состав российской делегации вошли, в частности, представители Газпрома во главе с председателем правления компании Алексеем Миллером.

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На сайте SOCAR на данный момент сообщений о договоренностях с Газпромом нет.

По словам Миллера, которого цитирует пресс-служба Газпрома, речь идет, в частности, о проекте "Север-Юг" и подписании в сентябре 2024 года программы комплексного научно-технического сотрудничества между российской и азербайджанской компаниями.

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Напомним:

Седьмая европейская страна начала покупать азербайджанский газ у Азербайджанской государственная нефтяная компания SOCAR.

Газпром Россия газ Азербайджан
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