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"Укрнафта" профинансировала миллионные закупки пулеметов

Вторник, 20 августа 2024, 13:15 - Виктор Волокита

ПАО "Укрнафта" совместно с фондом "Вернись живым" передали 40 пулеметов FN Minimi для 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий 

"Сейчас это надежное и проверенное оружие помогает бойцам выполнять особые боевые задачи. На закупку компания выделила 25,3 млн грн", - рассказал Корецкий.

Он также добавил, что "Укрнафта" только за 2023 год выделила почти 1,3 млрд грн на закупку пикапов, бронетехники, гранатометов, дронов и другого необходимого защитникам оборудования.

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Напомним: 

За 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года. 

Экономическая правда 

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Укрнафта
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