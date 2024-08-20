"Укрнафта" профинансировала миллионные закупки пулеметов

ПАО "Укрнафта" совместно с фондом "Вернись живым" передали 40 пулеметов FN Minimi для 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий

"Сейчас это надежное и проверенное оружие помогает бойцам выполнять особые боевые задачи. На закупку компания выделила 25,3 млн грн", - рассказал Корецкий.

Он также добавил, что "Укрнафта" только за 2023 год выделила почти 1,3 млрд грн на закупку пикапов, бронетехники, гранатометов, дронов и другого необходимого защитникам оборудования.

Реклама:

Напомним:

За 7 месяцев 2024 года Группа Нафтогаз уплатила почти на 10% больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда

Реклама: