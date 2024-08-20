Правительство одобрило программу водообеспечения пострадавших от войны областей: что предусматривает

20 августа Кабмин одобрил программу комплексного водообеспечения территорий, пострадавших от войны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Речь идет о 9 областях: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской.

По данным Шмыгаля, программа предусматривает сооружение систем водообеспечения, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, строительство артезианских скважин.

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По результатам ее реализации уже в течение года Николаевщина должна быть обеспечена водой.

"А до конца 2025 года доступ к воде получат еще 2 млн украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях", - рассказал премьер-министр.

Напомним:

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Экономическая правда