Правительство одобрило программу водообеспечения пострадавших от войны областей: что предусматривает
20 августа Кабмин одобрил программу комплексного водообеспечения территорий, пострадавших от войны.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Речь идет о 9 областях: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской.
По данным Шмыгаля, программа предусматривает сооружение систем водообеспечения, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, строительство артезианских скважин.
По результатам ее реализации уже в течение года Николаевщина должна быть обеспечена водой.
"А до конца 2025 года доступ к воде получат еще 2 млн украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях", - рассказал премьер-министр.
Напомним:
Правительство Украины выделило 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.
Экономическая правда