В Ростовской области третьи сутки не могут потушить нефтебазу: пылает уже 22 емкости

Скриншот из видео

В Ростовской области РФ третий день подряд пытаются потушить пожар на нефтебазе "Кавказ", где хранили нефтепродукты для нужд российской армии, но площадь возгорания только увеличилась в несколько раз - сейчас там горят 22 емкости.

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", "Интерфакс", РБК, Telegram-канал Baza, Meduza

Детали: По данным местных властей, площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров.

Сообщается, что сейчас там пылает примерно 22 из 74 емкостей с дизтопливом которые, вероятно, будут гореть еще несколько дней.

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Возгорание тушат около 520 человек, задействованы спасатели из соседних регионов.

Пока что возгорание локализовать не удалось. На месте пожара продолжается постоянное проливание между цистернами, чтобы не допустить детонации.

Россияне утверждают, что пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье "после падения трех БПЛА самолетного типа".

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Местные власти ранее в понедельник сообщали о 18 пострадавших, в свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил, что пострадавшие - пожарные. Позже глава области заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.

В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в самом Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.

Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.

Украинская правда.