Россия ударила по предприятию в Тернополе

В Тернополе в результате удара российской ракеты загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщил начальник главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области Виктор Маслей, передает "Интерфакс-Украина".

"Ориентировочно около 3 часов ночи мы получили сообщение о пожаре на одном из предприятий города Тернополя. По прибытии на место пожара было установлено возгорание в результате попадания вражеского предмета в одну из емкостей, где находились горюче-смазочные материалы, в результате чего начался пожар", - сказал он на брифинге во вторник.

По словам Устенко, к локализации пожара было привлечено более 20 единиц техники, более 90 спасателей, а также два пожарных поезда из Львова и Тернополя.

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"В результате принятых действий в 6:50 произошла локализация пожара, то есть, было прекращено его распространение и взято под контроль. Сейчас происходит ликвидация пожара", - отметил он.

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Экономическая правда