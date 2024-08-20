Фонд госимущества хочет приватизировать еще один институт в Харькове

Фонд выставил на онлайн аукцион украинский государственный институт по проектированию заводов тяжелого машиностроения в Харькове.

Об этом сообщил председатель ФГИ Виталий Коваль.

Согласно сообщению, общая площадь недвижимости - 5 324 м²

Институт расположен в Салтовском районе, недалеко от станции метро "Защитников Украины". В его состав входят:

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четырехэтажное административное здание с подвалом (4907 м²)

гараж спецмашин (217,7 м²) +2 единицы транспортных средств

сарай (46,1 м²)

склад металла (153,4 м²)

1 807 единиц движимого имущества (оборудование, мебель, техника и т.д.).

Как говорится в сообщении, аукцион состоится в 12:30, 27 августа в системе "Прозорро.Продажи". Прием предложений продолжается до 20:00, 26 августа. Стартовая цена - 1,5 млн грн (без НДС).

Напомним:

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На минувшей неделе первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове (Государственный институт труда и социально-экономических исследований) ушел "с молотка" за более 60 млн грн. За него на платформе "Прозорро.Продажи" соревновались 34 участника.

Экономическая правда