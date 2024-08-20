Из-за обстрелов есть новые обесточивания в пяти областях
Вторник, 20 августа 2024, 10:58 -
Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, по техническим причинам обесточивались потребители в Киевской области.
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов.
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Напомним:
Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.
Экономическая правда.
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