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Из-за обстрелов есть новые обесточивания в пяти областях

Вторник, 20 августа 2024, 10:58 - Артур Крыжный

Из-за боевых действий есть обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Харьковской областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, по техническим причинам обесточивались потребители в Киевской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 550 населенных пунктов.

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Напомним:

Ночью 20 августа россияне нанесли ракетный удар по энергетическим объектам на Сумщине - почти 19 тысяч человек без света.

Экономическая правда.

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