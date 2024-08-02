Українські винороби зможуть скористатися грантами в межах програми "єРобота"
Пятница, 2 августа 2024, 20:48 -
Кабінет Міністрів розширив програму "єРобота" для аграріїв за напрямком створення нових садів і теплиць: більше українських виноробів зможуть скористатися виплатами.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд ухвалив рішення про посилення роботи програми "єРобота": розширюється перелік регіонів для посадки черешні, персика та абрикоса.
Додається можливість виноробам скористатися грантами, аби вони могли висаджувати власні виноградники, зазначив Шмигаль.
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Одночасно, за словами премʼєра, буде прибрано умову, що при висадці виноградників необхідне встановлення системи зрошення.
Економічна правда.
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