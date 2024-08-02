Состояние Трампа упало на почти миллион долларов с момента баллотирования Харрис

Стоимость доли Дональда Трампа в компании Trump Media & Technology Group упала на 900 млн долл с момента когда Камала Харрис вступила в президентскую гонку.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что стоимость доли, принадлежащей Дональду Трампу в компании Trump Media & Technology Group упала на 900 млн долл с 21 июля, когда Камала Харрис вступила в гонку за Белый дом.

В сообщении добавляют, что с тех пор стоимость акций Trump Media сократилась на 23%.

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Стоимость доминирующей доли Трампа в консервативной социальной медиакомпании составляла 4 млрд долл по состоянию на 19 июля, последний торговый день перед тем, как президент Джо Байден вышел из гонки и поддержал Харрис. Теперь доля Трампа оценивается в 3,1 млрд долл.

Сообщается, что акции Trump Media стали для трейдеров Уолл-стрит индикатором перспективы возвращения Трампа в Белый дом, поскольку актив компании - соцсеть Truth Social - может стать платформой для президентских коммуникаций, если Трамп победит.

В июне цена акций Trump Media ненадолго подскочила после провального выступления Байдена на дебатах. Акции снова выросли в прошлом месяце после того, как Трамп пережил покушение в Пенсильвании.

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Эксперты говорят, что Trump Media является мем-акцией, торгующейся на ажиотаже и импульсе, а не учитывая фундаментальные показатели.

Напомним:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который ранее критиковал криптовалюту, заявил, что он сделает страну мировым лидером в криптовалюте и введет более лояльное регулирование для этого сектора.