Все разделы
Укр / Рус

Бизнес-центр в Киеве продадут из-за долгов Жеваго

Пятница, 2 августа 2024, 16:10 - Виктор Волокита
 
бизнес-центр "Основа"
Google Maps

Национальный банк отсудил у ООО "Строительная компания Основа" бизнес-центр "Основа" общей площадью 22 621 кв м, который находится в центре Киева на улице Иоанна Павла II, 4/6. 

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ напомнили, что ООО "Строительная компания "Основа" в 2008 году заключило с Нацбанком договор ипотеки на имущественный комплекс в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным АО "Банк "Финансы и Кредит" кредитам рефинансирования.

Поскольку АО "Банк "Финансы и Кредит" не выполнил обязательства по кредитам, Национальный банк в 2016 году обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании имущественного корпуса. 

Реклама:

13 декабря 2023 года Хозяйственный суд Киевской области разрешил передать БЦ "Основа" Национальному банку для продажи на торгах, а 25 июля 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал строительной компании "Основа" в удовлетворении апелляционной жалобы.

И теперь Национальный банк Украины получил возможность начать принудительную реализацию имущества ООО "Строительная компания "Основа" в счет частичного погашения задолженности по кредитам рефинансирования АО "Банк "Финансы и Кредит" перед Нацбанком.

Напомним:

Реклама:

Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" по делу о взыскании с него 46 млрд грн.

Экономическая правда

НБУ Нацбанк Жеваго Финансы и Кредит
Реклама:
Материалы по теме
Доллар вырастет: НБУ показал, как изменится курс валют после выходных 2 августа 2024, 16:31
Реальные зарплаты превысят довоенный уровень в 2025 году - НБУ 2 августа 2024, 13:25
НБУ ожидает повышения тарифов на коммунальные услуги для населения с 2025 года 2 августа 2024, 11:56
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте