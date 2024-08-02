Бизнес-центр в Киеве продадут из-за долгов Жеваго

бизнес-центр "Основа" Google Maps

Национальный банк отсудил у ООО "Строительная компания Основа" бизнес-центр "Основа" общей площадью 22 621 кв м, который находится в центре Киева на улице Иоанна Павла II, 4/6.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ напомнили, что ООО "Строительная компания "Основа" в 2008 году заключило с Нацбанком договор ипотеки на имущественный комплекс в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным АО "Банк "Финансы и Кредит" кредитам рефинансирования.

Поскольку АО "Банк "Финансы и Кредит" не выполнил обязательства по кредитам, Национальный банк в 2016 году обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании имущественного корпуса.

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13 декабря 2023 года Хозяйственный суд Киевской области разрешил передать БЦ "Основа" Национальному банку для продажи на торгах, а 25 июля 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал строительной компании "Основа" в удовлетворении апелляционной жалобы.

И теперь Национальный банк Украины получил возможность начать принудительную реализацию имущества ООО "Строительная компания "Основа" в счет частичного погашения задолженности по кредитам рефинансирования АО "Банк "Финансы и Кредит" перед Нацбанком.

Напомним:

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Хозяйственный суд Киева по ходатайству Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) арестовал денежные средства на всех счетах и имущество, принадлежащее Константину Жеваго как экс-владельцу выведенного с рынка банка "Финансы и Кредит" по делу о взыскании с него 46 млрд грн.

Экономическая правда