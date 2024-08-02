Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин
Правительство приняло постановление, по которому в Донецкой области вводится экспериментальный проект по водообеспечению.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В принятом постановлении говорится об упрощении разрешительных процедур по строительству артезианских и других эксплуатационных скважин.
Сообщается, что участники экспериментального проекта смогут осуществлять строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и других документов.
Целью такого кардинального упрощения процедур является ускорение процесса строительства артезианских скважин. Важно не допустить гуманитарного кризиса на подконтрольной части Донетчины.
Разработчиком и координатором экспериментального проекта является Минприроды.
Экономическая правда