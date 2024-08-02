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Для Донецкой области упростили процедуру строительства скважин

Пятница, 2 августа 2024, 14:45 - Алексей Артемчук

Правительство приняло постановление, по которому в Донецкой области вводится экспериментальный проект по водообеспечению.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В принятом постановлении говорится об упрощении разрешительных процедур по строительству артезианских и других эксплуатационных скважин.

Сообщается, что участники экспериментального проекта смогут осуществлять строительство без необходимости получения многих обычных для строительства разрешений и других документов.

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Целью такого кардинального упрощения процедур является ускорение процесса строительства артезианских скважин. Важно не допустить гуманитарного кризиса на подконтрольной части Донетчины.

Разработчиком и координатором экспериментального проекта является Минприроды.

Экономическая правда

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Донецк вода
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