Минобороны взяло на вооружение бронеавтомобиль украинской разработки

"Джура" НВО "Практика"

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль "Джура", предназначенный для выполнения различных тактических задач.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В зависимости от назначения бронеавтомобиль могут изготавливать в различных конфигурациях бронекабины и багажного отделения: транспорт для разведки и патрулирования, для логистики или эвакуации раненых.

Ведомство отмечает, что легкий бронеавтомобиль является компактным, имеет относительно небольшую массу, что облегчает его проходимость. Украинские инженеры также усилили подвеску машины. Запас хода бронеавтомобиля - более 650 км.

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"Джура" имеет шасси "Toyota Land Cruiser 70", на которое установили специально разработанную бронекапсулу, обеспечивающую уровень баллистической защиты личного состава от огня из стрелкового оружия. Конструкция бронекапсулы позволяет установку пулемета на турели.

Справка. Кодифицированный и внесенный в штатно-табельное расписание воинских частей образец ВВТ отечественного производства разрешено закупать за средства государственного бюджета и использовать в ВСУ.

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Экономическая правда.