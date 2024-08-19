Украинцы взяли кредитов "еОселя" на 10 миллиардов с начала года
Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья "еОселя" на 10 млрд грн с начала 2024 года.
Об этом сообщает Минэкономики.
С начала 2024 года по программе доступных кредитов "еОселя" выдано 5 896 кредитов на 10 млрд грн.
"С начала года более 3 тысяч военнослужащих и силовиков смогли взять льготный кредит под 3% и улучшить условия проживания. Также такой кредит получили более тысячи медиков, педагогов и ученых. Другие категории граждан также могут приобрести жилье на выгодных условиях - с начала года доступные кредиты под 7% взяли полторы тысячи украинцев без собственного жилья и более 350 внутренне перемещенных лиц и ветеранов", - отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.
За прошедшую неделю 163 украинские семьи получили кредиты на приобретение жилья на 276 млн грн.
На вторичном рынке приобрели жилье 115 украинцев, на первичном рынке - 48, из которых 15 объектов находятся на стадии строительства.
Всего за все время действия программы доступного кредитования кредиты получили 12 221 семья на сумму более 19,4 млрд грн.
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Напомним:
Украинские семьи получили кредиты на более 18 млрд грн от старта программы "еОселя".