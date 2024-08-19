Украинцы взяли кредитов "еОселя" на 10 миллиардов с начала года

Украинцы взяли кредиты на приобретение жилья "еОселя" на 10 млрд грн с начала 2024 года.

Об этом сообщает Минэкономики.

С начала 2024 года по программе доступных кредитов "еОселя" выдано 5 896 кредитов на 10 млрд грн.

"С начала года более 3 тысяч военнослужащих и силовиков смогли взять льготный кредит под 3% и улучшить условия проживания. Также такой кредит получили более тысячи медиков, педагогов и ученых. Другие категории граждан также могут приобрести жилье на выгодных условиях - с начала года доступные кредиты под 7% взяли полторы тысячи украинцев без собственного жилья и более 350 внутренне перемещенных лиц и ветеранов", - отметил заместитель Министра экономики Андрей Телюпа.

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За прошедшую неделю 163 украинские семьи получили кредиты на приобретение жилья на 276 млн грн.

На вторичном рынке приобрели жилье 115 украинцев, на первичном рынке - 48, из которых 15 объектов находятся на стадии строительства.

Всего за все время действия программы доступного кредитования кредиты получили 12 221 семья на сумму более 19,4 млрд грн.

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Напомним:

Украинские семьи получили кредиты на более 18 млрд грн от старта программы "еОселя".