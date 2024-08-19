Американская криптокомпания заходит на рынок ЕС

Американский крипто-менеджер заключил соглашение о выходе на европейский рынок. Bitwise приобрела ETC Group после того, как в июне Robinhood приобрела криптовалютную биржу Bitstamp за 200 млн долл.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания Bitwise Asset Management завершила вторую за последние три месяца сделку по поглощению европейской криптовалютной компании американской финансовой группой.

Американский менеджер криптовалютных фондов закрыл сделку по приобретению лондонской ETC Group, впервые расширив свое присутствие в Европе, объявили группы в понедельник.

Реклама:

Эта сделка является еще одним признаком того, что гораздо более крупный инвестиционный рынок США предоставляет американским компаниям огневую мощь для выхода на европейский рынок, где такие ведущие компании по управлению активами, как BlackRock, Vanguard и Fidelity, заняли прочные позиции.

Сделка состоялась после того, как в июне калифорнийский розничный брокер Robinhood приобрел европейскую криптовалютную биржу Bitstamp за 200 млн долл.

Расширение Bitwise происходит через семь лет после основания и через несколько месяцев после запуска двух первых биржевых фондов на основе биткоина и эфира в США. Несмотря на отсутствие масштаба и узнаваемости, как у некоторых конкурентов, биржевой фонд Bitwise накопил более 2 млрд долл с момента своего дебюта.

Реклама:

Bitwise заявила, что ожидает, что после приобретения под управлением будут активы на сумму около 4,5 млрд долл. Эта сделка является первой сделкой Bitwise в Европе, и сотрудники ETC Group будут сохранены, в то время как ее криптовалютные продукты будут ребрендированы как транспортные средства Bitwise.

Экономическая правда.