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"Новая почта" привлекла 20 миллионов долларов для развития логистического хаба на западе Украины

Понедельник, 19 августа 2024, 17:53 - Артур Крыжный

"Новая почта" и банк Credit Agricole подписали кредитное соглашение на 20 млн долларов: сумма будет направлена на расширение логистики компании на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В частности, эти средства финансируют выкуп двух терминалов во Львовской области (почтовый и грузовой) с целью дальнейшего расширения их пропускной способности.

Кроме того, кредит предусматривает автоматизацию и увеличение операционных возможностей терминалов - планируется установить новые современные сортировочные линии. Все это должно втрое увеличить мощности хаба, пишу в компании.

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Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Новой почте" 70 млн евро кредита на расширение услуг доставки.

В течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов - на 17% больше, чем за первое полугодие 2023-го.

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Экономическая правда.

Новая почта кредит логистика
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Экономическая правда
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