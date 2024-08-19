"Новая почта" привлекла 20 миллионов долларов для развития логистического хаба на западе Украины

"Новая почта" и банк Credit Agricole подписали кредитное соглашение на 20 млн долларов: сумма будет направлена на расширение логистики компании на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

В частности, эти средства финансируют выкуп двух терминалов во Львовской области (почтовый и грузовой) с целью дальнейшего расширения их пропускной способности.

Кроме того, кредит предусматривает автоматизацию и увеличение операционных возможностей терминалов - планируется установить новые современные сортировочные линии. Все это должно втрое увеличить мощности хаба, пишу в компании.

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Напомним:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Новой почте" 70 млн евро кредита на расширение услуг доставки.

В течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов - на 17% больше, чем за первое полугодие 2023-го.

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Экономическая правда.