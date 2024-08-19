"Новая почта" привлекла 20 миллионов долларов для развития логистического хаба на западе Украины
"Новая почта" и банк Credit Agricole подписали кредитное соглашение на 20 млн долларов: сумма будет направлена на расширение логистики компании на западе Украины.
Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".
В частности, эти средства финансируют выкуп двух терминалов во Львовской области (почтовый и грузовой) с целью дальнейшего расширения их пропускной способности.
Кроме того, кредит предусматривает автоматизацию и увеличение операционных возможностей терминалов - планируется установить новые современные сортировочные линии. Все это должно втрое увеличить мощности хаба, пишу в компании.
Напомним:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "Новой почте" 70 млн евро кредита на расширение услуг доставки.
В течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов - на 17% больше, чем за первое полугодие 2023-го.
Экономическая правда.