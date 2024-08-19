Западные авиакомпании сокращают рейсы в Китай: причины

Западные авиакомпании сокращают количество рейсов в Китай, потому что сочетание низкого спроса и высокой стоимости полетов в обход России уменьшает их способность конкурировать с местными перевозчиками.

Об этом сообщает Financial Times.

Для многих западных авиакомпаний закрытие воздушного пространства России в 2022 году стало важнейшим фактором, делающим полеты в Китай невыгодными. Самолеты вынуждены летать в обход через Среднюю Азию, что увеличивает счета на топливо, на которые приходится от 25% до 30% операционных расходов.

В августе 2024 года авиакомпания British Airways заявила, что приостановит полеты между Лондоном и Пекином с октября, а за несколько недель до того Virgin Atlantic решила закрыть свой единственный китайский маршрут в Шанхай.

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Австралийская авиакомпания Qantas, которой не коснулся запрет на полеты в российском воздушном пространстве, в прошлом месяце прекратила свой маршрут Сидней-Шанхай, заявив, что ее самолеты иногда летели полупустыми.

Количество рейсов международных перевозчиков из Европы и Северной Америки в Китай летом этого года снизилось более чем на 60% от пика 2018 года (более 13 000).

Китайские авиакомпании, которые могут летать над Россией, сократили рейсы по таким маршрутам лишь на 30% от своего пика в 2019 году.

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В то же время спрос на беспосадочные авиаперевозки между США и Китаем в 2024 году снизился на 76% по сравнению с 2019 годом.

Возможность летать над Россией позволила крупным перевозчикам Китая захватить значительную долю рынка на маршрутах в Западную Европу, сказал аналитик по исследованию капитала DBS Джейсон Сум.

Китайские авиакомпании увеличили регулярные рейсы в Европу летом этого года на 16% по сравнению с 2019 годом до 14 835.

В прошлом месяце China Eastern открыла прямые рейсы из Шанхая в Марсель, а China Southern недавно начала полеты из Гуанчжоу в Будапешт. В этом году китайские авиакомпании также получили дополнительные слоты в лондонском аэропорту Хитроу.

Экономическая правда.