Расходы общего фонда госбюджета Украины увеличились на 10% - Минфин

За 7 месяцев 2024 года сумма расходов общего фонда государственного бюджета составила 1,8 трлн грн, что на 168,7 млрд грн, или на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, в июле было потрачено 264,3 млрд гривен.

В структуре расходов больше всего направлено:

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- 707,9 млрд грн - на оплату труда с начислениями или 39,1% от общего объема расходов, потраченных за январь - июль 2024 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 537,9 млрд грн;

- 294,6 млрд грн - на оплату использования товаров и услуг или 16,3% от общего объема расходов. В том числе:

165,3 млрд грн - для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов: приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и т.д.

89 млрд грн - перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

- 328,6 млрд грн - на выплату пенсий, соцпомощи, стипендий, или 18,2% от общего объема расходов, что на 24 млрд грн или на 7,9% больше против 2023 года, в том числе:

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158,6 млрд грн - трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

66,2 млрд грн - на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

25,6 млрд грн - для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

- 168,6 млрд грн - на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям), или 9,3% от общего объема расходов. В том числе:

144,4 млрд грн - на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

13 млрд грн - на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

- 154,9 млрд грн - на обслуживание государственного долга, или 8,6% от общего объема.

104,9 млрд грн - на трансферты местным бюджетам, или 5,8% от общего объема.

Экономическая правда.