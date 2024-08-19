Правительство внесло изменения в договор с Польшей об обустройстве пунктов пропуска

16 августа правительство приняло распоряжение, которым одобрен проект протокола между правительствами Украины и Республики Польша. Предусмотрены изменения в договор между правительствами стран о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

В частности, предлагается:

- увеличить срок оплаты контрактов с польскими предприятиями за счет кредита правительства Республики Польша с 5 лет до 8 лет;

Реклама:

- предоставить право на внесение изменений в контракты с польскими предприятиями в части увеличения их цены с учетом изменения объемов работ.

Как говорится в сообщении министерства, внесение изменений в договор позволит использовать кредит правительства Республики Польша и осуществить расходы в рамках бюджетных программ.

Речь идет о программе "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе" и программе "Реализация проекта по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска".

Реклама:

Экономическая правда