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Правительство внесло изменения в договор с Польшей об обустройстве пунктов пропуска

Понедельник, 19 августа 2024, 15:55 - Виктор Волокита

16 августа правительство приняло распоряжение, которым одобрен проект протокола между правительствами Украины и Республики Польша. Предусмотрены изменения в договор между правительствами стран о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 9 сентября 2015 года.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

В частности, предлагается:

- увеличить срок оплаты контрактов с польскими предприятиями за счет кредита правительства Республики Польша с 5 лет до 8 лет;

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- предоставить право на внесение изменений в контракты с польскими предприятиями в части увеличения их цены с учетом изменения объемов работ.

Как говорится в сообщении министерства, внесение изменений в договор позволит использовать кредит правительства Республики Польша и осуществить расходы в рамках бюджетных программ. 

Речь идет о программе "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе" и программе "Реализация проекта по развитию пограничной дорожной инфраструктуры и обустройства пунктов пропуска".

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Экономическая правда 

Польша Украина
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