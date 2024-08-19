Инвесторы ожидают "мягкую посадку" экономики США - опрос
Подавляющее большинство инвесторов ожидает "мягкую посадку" экономики США.
Об этом сообщает Financial Times.
Трое из четырех респондентов ожидают, что Федеральной резервной системе удастся добиться снижения темпов инфляции в США до целевого уровня, не спровоцировав рецессии в экономике. Это рекордная доля инвесторов, ожидающих "мягкую посадку".
Пока большинство инвесторов ожидает "мягкую посадку" экономики США, растут опасения, что ведущие центральные банки опаздывают с смягчением денежно-кредитной политики.
Сообщается, что главным фактором, вызывающим опасения у инвесторов по-прежнему остается геополитическая ситуация. На втором месте с небольшим отрывом сейчас возможны ошибки центробанков.
Большинство (55%) участников опроса считают нынешние денежно-кредитные условия слишком жесткими.
Отмечается, что были опрошены 48 банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих активами, хедж-фондов.
Экономическая правда.