Инвесторы ожидают "мягкую посадку" экономики США - опрос

Подавляющее большинство инвесторов ожидает "мягкую посадку" экономики США.

Об этом сообщает Financial Times.

Трое из четырех респондентов ожидают, что Федеральной резервной системе удастся добиться снижения темпов инфляции в США до целевого уровня, не спровоцировав рецессии в экономике. Это рекордная доля инвесторов, ожидающих "мягкую посадку".

Пока большинство инвесторов ожидает "мягкую посадку" экономики США, растут опасения, что ведущие центральные банки опаздывают с смягчением денежно-кредитной политики.

Реклама:

Сообщается, что главным фактором, вызывающим опасения у инвесторов по-прежнему остается геополитическая ситуация. На втором месте с небольшим отрывом сейчас возможны ошибки центробанков.

Большинство (55%) участников опроса считают нынешние денежно-кредитные условия слишком жесткими.

Отмечается, что были опрошены 48 банков, страховых компаний, пенсионных фондов, управляющих активами, хедж-фондов.

Реклама:

Экономическая правда.