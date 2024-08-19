Акции оборонных компаний Германии падают: причина

Акции оборонных компаний падают после сообщений, что Германия решила сократить военную помощь Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские оборонные акции упали сегодня, потеряв значительный годовой прирост после сообщения о том, что Германия больше не будет удовлетворять новые запросы на помощь Украине, пытаясь ограничить расходы.

Акции немецкой компании Rheinmetall AG упали на 5,1% во Франкфурте, Hensoldt AG – на 7,6%, а норвежской компании Kongsberg Gruppen ASA – на 4%.

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Представитель Rheinmetall отказался комментировать обсуждение бюджета в правительстве Германии, но сказал, что оборонная компания будет продолжать тесное стратегическое партнерство с Украиной, отметив, что среди ее клиентов есть и другие страны-члены НАТО и ЕС.

На прессконференции в понедельник правительство отвергло требование сокращать помощь, заявив, что страна будет продолжать поддерживать Украину в ее защите от вторжения России столько, сколько потребуется.

Экономическая правда.

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